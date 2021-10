Sarah Andrade detona Bolsonaro: "Quero fora urgente e não sou petista"

"Quero deixar claro que não apoio o atual presidente do Brasil, suas atitudes não condizem com meus valores, ele não teve o meu voto e não terá na próxima eleição. Esse é um assunto que me acompanha desde o programa. Eu fui mal interpretada em uma situação no ‘BBB' e isso repercute muito aqui fora. É difícil defender um posicionamento, quando as pessoas criam um para você, é como se suas ideias perdessem a força", iniciou Sarah.