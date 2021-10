A Fazenda 13: bandanas estão fazendo sucesso entre os participantes

Quem acha que A Fazenda 13 só tem brigas, está muito enganado! Os peões e as peoas da 13ª edição do reality show da Record TV também têm muito estilo.

Isso mesmo: os participantes têm estilos próprios e cheios de atitude. No entanto, existe um acessório em comum que tem chamado a nossa atenção.

O nome dele? A bandana! Seja na cabeça, no pescoço ou até no chapéu do Fazendeiro, ela se faz presente com muita criatividade entre homens e mulheres.