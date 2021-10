Harry Styles revela sexo do bebê de fã grávida durante show

Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Harry Styles, que vive romance com Olivia Wilde, providenciou um chá revelação bem especial para uma fã grávida. Durante show da Love On Tour, em Nashville, Harry parou a apresentação para revelar qual era o sexo do bebê.

De acordo com vídeos compartilhados nas redes sociais, os fãs tiveram a honra de fazer uma contagem regressiva antes do artista anunciar no palco que a fã tinha uma "garotinha" a caminho. Styles então dramaticamente ajoelhou-se com os braços no ar e fingiu chorar.

"É isso o que eu queria. É isso o que você queria?", disse o cantor à grávida. Segundo cliques de fãs no Twitter, a futura mamãe tinha uma placa que dizia, "Vou ter um bebê. Por favor faça isso da sua conta", fazendo uma brincadeira com a letra de "Kiwi". Uma pessoa que acompanhava a fã segurava outro cartaz com a frase: "E abra o resultado com o sexo".