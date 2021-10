Neymar lança primeira coleção em parceria com a PUMA

Representando as origens! Nesta quinta-feira, 30, Neymar Jr. divulgou a sua primeira coleção de calçados, roupas e acessórios com a PUMA. Inspirada em sua história de vida, há peças com referência a São Vicente, no litoral paulista, onde ele cresceu, e a Paris, cidade onde vive no momento. A parceria também traz novas versões do tênis Wild Rider, sucesso da PUMA. Neymar também inseriu o termo "Blessed", que tem tatuado nas costas, em um dos moletons da coleção.



Os fãs do craque poderão vestir roupas que significam muito para o brasileiro. Por exemplo, em outro moletom, está escrito uma das frases que ele acredita ser o seu mantra. "Nem sempre se trata de ser o melhor ou o maior, mas sim inspirar as gerações futuras."

O lançamento oficial foi feito nas redes sociais da empresa alemã e do ídolo do clube francês Paris Saint-German. A coleção já está disponível nos sites e lojas da PUMA.