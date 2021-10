BLACKSWAN: Grupo de k-pop com brasileira anuncia novo álbum

O segundo álbum vem aí! Nesta quinta-feira, 30, BLACKSWAN divulgou que o lançamento de Close to Me será no dia 14 de outubro. Em suas redes sociais, o grupo de K-pop publicou um calendário oficial da produção. A curitibana Larissa Ayumi, conhecida como Leia, está entre as integrantes do BLACKSWAN.

O disco de estreia do grupo foi Goodbye Rania, em outubro de 2020, que traz 14 faixas. Entre elas, o single Tonight. Além de Leia, ele é composto por mais três meninas: a belgo-senegalesa Fatou e as sul-coreanas Judy e Youngheun. Até novembro do ano passado, eram cinco, mas a também sul-coreana Hyeme saiu da banda.

Xenofobia? Aqui não! Formado pela DR MUSIC, BLACKSWAN procura promover a diversidade dentro da indústria de K-pop. E, apesar do contato com o público ter sido prejudicado pela pandemia de Covid-19, as integrantes contam com fãs já bastante presentes na web.