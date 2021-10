Karol Conká lança 'Subida' com clipe inspirado em vídeo de Rihanna

Parece que, depois dos dias de luta, está chegando o dilúvio para Karol Conká. A rapper foi selecionada para compor a trilha sonora do FIFA 22, da EA Sports, o jogo mais vendido do mundo. A música escolhida foi um trabalho inédito, Subida, terceiro single do próximo álbum de Karol Conká. O já nascido hit será lançado junto com o jogo, nesta quinta-feira, 30. Nos serviços de streaming, a música estará disponível a partir das 21h, e o clipe sai na sexta, 1°, às 12h.

A produção do single é de RDD — Rafa Dias, artista do grupo de pagodão baiano ÀTTØØXXÁ. Ele assina todas as faixas do próximo álbum da mamacita (que ainda não tem título nem data de estreia), inclusive Dilúvio, primeiro single lançado após o BBB e que muitos consideram a redenção de Karol; e Mal Nenhum, que já ultrapassa 1 milhão de views no YouTube.

Tudo indica que a música terá a batida de pagodão baiano clássica do RDD e uma atmosfera jamaicana introduzida pelos vocais de Karol. Quanto ao vídeo, a cantora tem compartilhado visuais nas redes sociais. Em meio à especulação dos fãs, ela confirmou nos comentários que sim, a inspiração é Rude Boy, da Rihanna.