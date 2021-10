Ludmilla anuncia turnê de show com sucessos do pagode

A cantora Ludmilla fez o anúncio que todos esperávamos: Numanice vai ter show! Pelas redes sociais, a funkeira divulgou a data do primeiro show do aclamado projeto de pagode. Será dia 13 de novembro, no Rio de Janeiro. Ludmilla disse também que vai dar ingressos para alguns fãs. Não esquece da gente, Lud!

Se você não é carioca, não se preocupe que a cantora adiantou que novas datas serão anunciadas em breve. Além do Rio, Ludmilla confirmou uma apresentação em São Paulo, dia 4 de dezembro. A venda de ingressos começará na primeira semana de outubro. Prepara o bolso!

"Não via a hora de poder cantar os sucessos do 'Numanice' por todo o Brasil. Quando o projeto foi lançado, o público ficou doido pela turnê e os contratantes já queriam reservar datas até para 2023. Tenham certeza que todo esse clima leve e divertido do Numanice será reproduzido em shows inesquecíveis", disse ela ao jornal O Dia.