Ellen Pompeo relembra briga com Denzel Washington: "Escute filho da p*ta, esta é minha série"

Recomendado para você : Ellen Pompeo relembra briga com Denzel Washington em Grey's Anatomy

Ellen Pompeo teve discussão acalorada com Denzel Washington no set de Grey's Anatomy. Em episódio de seu podcast, Tell Me With Ellen Pompeo, a estrela deu detalhes sobre a briga com Denzel ao seu convidado, e ex-colega de elenco, Patrick Dempsey.

Na 12ª temporada da série, que foi ao ar em fevereiro de 2016, Denzel foi o diretor convidado. Na ocasião, a atriz gritou uma frase improvisada para outro personagem durante uma cena emocionante, e isso acabou desencadeando um atrito.

"Eu disse, 'Olha pra mim quando você pedir desculpas. Olhe pra mim'", ela recordou. "E isso não estava na fala. E Denzel ficou maluco comigo. Ele disse, 'Eu sou o diretor. Não diga a ele o que fazer'".