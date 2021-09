Shakira é atacada por javalis durante passeio em parque

Shutterstock

O outro filho de Shakira com Gerard Piqué, Sasha, de 6 anos, não parecia estar presente no incidente.

Embora a cantora de "Hips Don't Lie" tente manter sua vida pessoal privada, ela revelou detalhes de seu papel como mãe. Na semana passada, ela compartilhou uma foto do filho participando de uma aula de caratê. "Meu pequeno ninja", escreveu ela no Instagram com uma foto espontânea.

E durante o verão, Sasha e Milan participaram de uma dança com sua mãe no TikTok. A música escolhida? "In Da Ghetto", de J Balvin.