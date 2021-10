Discussões públicas e indiretas nas redes! Entenda a briga da família Medina

Após o casamento, Medina resolveu tomar as rédeas de sua carreira profissional, e isso não agradou a família, que agia em função do atleta desde que ele começou no surfe. Depois de notícias que Simone Medina teria parado de receber a mesada de R$ 200 mil que ganhava do filho, ela negou. "Eu não recebia mesada do Gabriel de R$ 200 mil, eu simplesmente sou sócia da SGM Esportes (Simone Gabriel Medina Esportes: empresa de consultoria esportiva e gestão empresarial, aberta em 2014)", disse ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. A partir desse momento, a SGM já estava sendo dissolvida.

Simone resolveu se pronunciar e contar seu lado da história. Em entrevista à coluna de Leo Dias, ela afirmou que a culpa de tudo era da nora. "Ela chegou para passar um fim de semana e não saiu mais da casa dele. Eles vivem uma relação controladora. Nem com a irmã ele fala mais. Ela afastou ele de todo mundo. Ela determina o que deve comer", contou Simone. Ela explicou que o mesmo acontece com o filho Felipe, com quem a mãe não tem contato por conta da namorada, Bruna Bordini.