Jamie Spears comenta suspensão "decepcionante" após vitória de Britney Spears

Apenas um dia depois de Britney Spears ter conquistado uma vitória legal em sua batalha pela tutela, Jamie Spears está se manifestando sobre a decisão. Jamie chamou a sua suspensão de "decepcionante" e uma "derrota" para Britney.

O patriarca, que serviu como conservador do espólio de sua filha nos últimos 13 anos, falou sobre a decisão da juíza Brenda Penny de removê-lo de seu cargo, com efeito imediato, em comunicado divulgado por seu advogado nesta quinta-feira, 30.

"Por treze anos, [o Sr. Spears] tentou fazer o que era melhor para os interesses [de Britney], seja como conservador ou como pai dela", dizia o comunicado. Alegando que a estrela do pop "entrou voluntariamente na tutela", ele continuou: "Para qualquer pessoa que tentou ajudar um membro da família a lidar com problemas de saúde mental, eles podem apreciar a tremenda quantidade de preocupação diária e trabalho que isso exige. Para o Sr. Spears, isso também significava morder a língua e não responder a todos os ataques falsos, especulativos e infundados a ele por certos membros do público, da mídia ou, mais recentemente, do próprio advogado de Britney."