Possível parceria de Anitta e Normani agita os fãs na web

Atentos! Segundo o site Insider DiorLeak, que costuma antecipar as novidades sobre lançamentos entre artistas, Anitta e Normani estarão juntas em uma faixa que será divulgada em outubro. Após a especulação, os fãs de Anitta compartilharam o que pensam sobre o feat nas redes sociais.

Ambas dividem o mesmo empresário, Brandon Silverstein, o que é uma boa pista. Nos últimos meses, a brasileira vem gerando expectativas sobre seu próximo disco Girl From Rio. Esse é o primeiro trabalho dela com o selo americano Warner Records, e a artista afirmou que seu lançamento será só no ano que vem. A divulgação estava marcada para o próximo mês.

Isso porque Anitta está aprimorando cada vez mais o álbum: "Depois que vim pra cá (EUA), 'morar' por conta da quarentena, coisas muito incríveis começaram a acontecer, oportunidade de trabalhar com muitas pessoas…" Será que uma das parcerias seria então com a norte-americana Normani? Fica no ar…