Jorge & Mateus lançam feat com Anavitória nesta sexta

Preparem os corações! Nesta sexta, 1º, o público vai poder ouvir a primeira parceria entre o duo Anavitória e a dupla sertaneja Jorge & Mateus. A letra de "Geleira do Tempo" já foi divulgada e, como imaginado, deve balançar quem já teve o coração partido. Tanto Anavitória quanto Jorge & Mateus estão atiçando a curiosidade dos fãs pelas redes sociais. A gente tá pronto!

"Geleira do tempo" é uma composição de Ana Caetano e do produtor musical Tó Brandileone, e fala sobre dois corações que se conectam além do tempo. Já deu para ver que vai ser tudo, né?

A empolgação dos fãs é tanta que os sertanejos apaziguaram os seguidores no Twitter: "Quarta é quase sexta, bora lá!". As gatinhas compartilharam a mensagem. Guenta coração!