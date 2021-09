Wesley Safadão e Thyane Dantas são indiciados por vacinação irregular

Eita! Nesta quarta-feira, 29, a Polícia Civil do Ceará indiciou sete pessoas por vacinação irregular contra a Covid-19, incluindo Wesley Safadão e a esposa, Thyane Dantas. A nota oficial do caso saiu no site da Secretaria de Segurança Pública Estadual, e o inquérito já foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Ceará. Ao todo, as penas para Safadão e Thyane podem chegar a 13 anos de prisão.

A polêmica começou quando, no dia 8 de julho deste ano, o cantor e a digital influencer se vacinaram em Fortaleza. Porém, na data, somente pessoas com 32 anos ou mais poderiam ser imunizadas. A partir disso, a justiça concluiu que Thyane, com 30 anos, não havia agendado para estar no ciclo vacinal, operação exigida na capital cearense.

Além disso, o jornal Diário do Nordeste revelou que duas funcionárias afirmaram que ela mentiu a idade. Já Safadão e a produtora Sabrina Tavares estavam na lista de agendamentos de um dos postos, mas foram para outro. Há a hipótese de que isso aconteceu para poderem escolher o imunizante.