Erasmo afirma que Erika só está em 'A Fazenda 13' por causa dele

Erasmo Viana pode não estar falando com Erika Schneider na casa, mas sobre ela, o peão tem muito a dizer. Após viverem um breve affair aqui fora, os influencers se encontraram em A Fazenda 13, da Record TV. A bailarina já reclamou para os colegas de confinamento que Erasmo não fala com ela direito dentro da casa, mas em off, o influencer está sempre dando detalhes do relacionamento aos peões. Em bate-papo nesta quarta, 29, o peão deu a entender que Erika só está no reality devido à relação dos dois. Confiante, hein?

"O que eu fiquei sabendo, que me falaram, foi que ela entrou aqui porque era minha ex. Rolou esse papo nos sites: 'Tá indo para o 'De Férias com o Ex', porque ela é ex do Erasmo. Eu não tô falando, vi isso, chegou a mim", contou o influenciador fitness em conversa com Mussunzinho e Solange Gomes.

No mesmo dia, Erasmo detalhou para Bil Araújo como foi a relação com Erika. Segundo o influenciador, "rolou uma parada muito legal" com a bailarina, mas ele não sentiu vontade de continuar por "achá-la muito limitada". O ex de Gabriela Pugliesi confessou, ainda, que por medo de machucar Schneider não contou a verdade.