Sem água, café, luz: punições não param em 'A Fazenda 13'

Quando você acha que os peões já tomaram punição o bastante, lá vem mais uma! Após a formação da segunda roça de A Fazenda 13, reality show da Record TV, a sede foi tomada por punições. Além daquela causada por Rico Melquiades, que ficou sem microfone de propósito, também descumpriram as regras ao levarem um item não permitido para a baia. E, desde então, as punições em A Fazenda só aumentaram…

"Que isso, gente, recorde de punições hoje? Nem quando tem festa tivemos tantas!", foi o que Erika Schneider disse na noite de terça-feira, 28. Mais cedo, Gui Araujo também ficou sem microfone e gerou uma outra punição. Ou seja, em menos de 24 horas, os moradores conseguiram passar a ficar sem carne, sem café, sem água e sem gás.

Pois é, o manual não perdoa! Na madrugada desta quinta-feira, 30, os participantes foram surpreendidos com mais um castigo. Apesar de terem comemorado o fim do corte de água e gás, alguém levou novamente um item proibido para a baia. E, claro, a sirene de alerta tocou. Dessa vez, a punição é de 24 horas com as luzes do quarto e da baia acesas.