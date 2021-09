Recomendado para você : Advogado de Britney Spears revela como ela está se sentindo após vitória tutelar

Britney Spears está um passo mais perto de ser uma mulher livre. Na quarta-feira, 29, a juíza do Tribunal Superior de Los Angeles, Brenda Penny, suspendeu imediatamente Jamie Spears de seu papel de conservador do patrimônio de Britney.

O empresário John Zabel foi nomeado no lugar de Jamie, ocupando o cargo temporariamente até o final do ano. Além disso, o advogado de Britney, Mathew Rosengart, afirmou que deseja em breve entrar com uma petição descrevendo seus planos para encerrar a tutela inteira, que começou em 2008.

Após a audiência, Rosengart falou à imprensa fora do tribunal, dizendo a um repórter que sua cliente está "muito feliz" com o resultado. Ele se recusou a falar mais sobre, citando privilégios advogado-cliente.

No entanto, o advogado acrescentou em uma coletiva de imprensa separada que este é um momento "monumental" para a estrela, contando: "Este é um passo substancial em direção à sua liberdade. Tem sido muito trabalho duro. Tem sido intenso. Estou orgulhoso. Britney está orgulhosa".