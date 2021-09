A verdade sobre o status de relacionamento de Angelina Jolie e The Weeknd

Uma segunda fonte ecoa sentimentos semelhantes, observando que os dois se deram bem como amigos depois de se conhecerem há alguns meses.

"The Weeknd e Angelina se conheceram por meio de amigos em comum na indústria do cinema e do entretenimento", revela a segunda fonte. "Eles têm muito em comum. Eles se deram muito bem depois de seu primeiro encontro no início do verão e mantiveram contato desde então".

Nos últimos anos, os dois tiveram relacionamentos e separações públicas. A atriz de Eternos, que pediu o divórcio de Brad Pitt cinco anos atrás, está envolvida em uma tumultuada batalha pela custódia de seus seis filhos.

Enquanto isso, o vencedor do Grammy teve um romance intermitente com a modelo Bella Hadid. E enquanto eles estavam dando um tempo, The Weeknd começou a namorar Selena Gomez, mas eles se separaram em outubro de 2017.