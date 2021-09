Recomendado para você : Carol Dias diz que Celico tentou reatar com Kaká: "Meses antes de nos casarmos"

Carol Dias abriu o jogo sobre a relação que mantém com Carol Celico, ex-esposa de seu marido, o ex-jogador de futebol Kaká. Em entrevista à Quem, Dias explicou por que ela e Kaká não convidaram Celico para seu casamento.

"Na internet, quando um lado se pronuncia e o outro não, as pessoas acabam ficando só com o lado da exposição. Eu sei que as pessoas esperam uma posição diferente de nós, mas não temos mesmo uma relação de amizade. O convívio entre eu e ela, e entre ela e meu marido, principalmente, é exercido com a única finalidade de estarmos próximos das crianças, participando do crescimento e desenvolvimento deles", revelou.

"Nunca divulgamos que não houve convite por parte nossa e nunca iríamos tocar no assunto de não termos sido convidados para o casamento dela, pois achamos desnecessária essa informação. Mas como isso foi exposto na página dela, talvez não seja um problema contar o verdadeiro motivo pela falta desse convite".