Britney Spears faz post no Instagram após pai ser removido de sua tutela

A última postagem de Britney nas redes sociais foi outra chance para os fãs terem uma visão sobre seu estado de espírito, após o lançamento de vários documentários sobre sua batalha judicial nos últimos dias. Depois que a CNN e o The New York Times lançaram novas produções, Brit pareceu desacreditar de um dos documentários em uma postagem no Instagram, embora ela não tenha explicado a qual documentário ela estava se referindo.

"É muito louco pessoal", escreveu ela em 27 de setembro. "Assisti um pouco do último documentário e odeio informar vocês, mas muito do que vocês ouviram não é verdade !!!" Mais tarde, ela editou a segunda frase para dizer: "Assisti um pouco do último documentário e devo dizer que cocei minha cabeça algumas vezes".