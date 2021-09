Jamie Spears é suspenso da tutela de Britney Spears

O tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos, tomou uma grande decisão sobre a tutela em curso de Britney Spears. Nesta quarta-feira, 29, um juiz determinou a suspensão imediata - ou seja, o afastamento - de Jamie Spears de seu cargo como tutor de Britney.

De acordo com o E! News, o empresário John Zabel será o conservador temporário até o final deste ano. O novo advogado da cantora afirmou que planeja apresentar a própria petição nos próximos 30-45 dias para encerrar toda a tutela com um plano formal.

No início deste mês, Jamie, que serviu como conservador do espólio da estrela nos últimos 13 anos, apresentou uma petição para pedir a um juiz que decidisse se encerraria a tutela da pessoa e do espólio de Britney.

O advogado de sua filha, por sua vez, já havia entrado com os papeis no tribunal em julho para substituir Jamie por outro conservador. A equipe jurídica de Jamie escreveu que a tutela ajudou a cantora a "superar uma grande crise de vida, reabilitar e avançar sua carreira e colocar suas finanças e seus negócios em ordem. Mas, recentemente, as coisas mudaram".