Fim de Malhação: Relembre temporadas icônicas que marcaram gerações

Malhação 1995

E como não falar dela, a primeira de todas! Muitos atores que são celebridades nos dias atuais, estavam com carinha de bebê na novela de 1995. Entre eles, temos Carolina Dieckmann, André Marques, Bruno de Luca, Danton Mello e Fernanda Rodrigues. A trama da Academia de Ginástica conquistou a turma adolescente da época, abrindo as portas para as edições que viriam nos anos seguintes.