Maluma finalmente fala sobre rumores de romance com Kim Kardashian

Maluma e Kim Kardashian, que já curtiram noitada juntos, acabaram levantando rumores de romance, após divórcio da estrela com Kanye West. E depois de meses de especulação, Maluma finalmente se pronunciou sobre o assunto envolvendo Kim.

Em entrevista a L'Officiel Hommes, Maluma admitiu que ele não tinha certeza de onde os rumores de romance surgiram originalmente. O músico revelou que conheceu Kim e sua irmã Kourtney Kardashian em desfile da Dior, em Miami, em dezembro de 2019.

"As pessoas começaram a falar sobre isso", ele compartilhou. "Não sei por que começaram a perguntar isso a ela. Talvez porque ela estava se divorciando e tudo mais, sabe? Mas não, somos bons amigos". Quanto à situação do par agora, Maluma continuou: "Não falamos com frequência, mas sim, somos bons amigos e sempre desejamos o melhor um para o outro."

A mãe de quatro filhos também falou sobre os rumores de namoro durante o especial de reunião de Keeping Up With the Kardashians em junho, quando o apresentador Andy Cohen perguntou se os dois estavam namorando e a musa negou as alegações.