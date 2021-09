TUDUM: trailers, lançamentos e as novidades do festival

A Netflix realizou no sábado, 25, mais uma edição do TUDUM Festival, que reuniu milhões de fãs ao redor do mundo para conhecer os lançamentos, nas novidades e, claro, os trailers das séries que tanto amamos.

Foram mais de 145 estrelas da Netflix apresentando todos os detalhes sobre mais de 70 séries, filmes, realities, documentários e animações exclusivas.

E os internautas foram à loucura com tanta informação nas redes sociais. Stranger Things e La Casa de Papel, por exemplo, receberam novos teasers; enquanto Sex Education ganhou mais uma temporada. Bridgerton também teve uma cena divulgada, assim como Rebelde com seu vídeo de tirar o fôlego de qualquer fã que se preze!