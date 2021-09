Famosos lamentam o fim de 'Malhação'

Quem mais ficou chocado? Após 27 temporadas, Malhação chegou ao seu fim. O anúncio foi feito pela TV Globo nesta semana, deixando todos boquiabertos. Isso porque a próxima edição de Malhação tinha sido até anunciada. De autoria dos irmãos Marcos e Eduardo Carvalho, o elenco era composto por 70% de atores negros.

A nova programação da tarde está sendo preparada, e ainda não foi divulgada. Entre as ideias da emissora estão estender o tempo de Vale a Pena Ver de Novo, ou voltar com o programa Vídeo Show, que saiu do ar no início de 2019. Ficamos no aguardo…

Enquanto isso, atores da própria emissora estão expressando sua revolta com a decisão. No post em que a jornalista Patrícia Kogut revela a notícia, famosos deixaram suas opiniões nos comentários. "Lamentável", criticou a atriz Fabíula Nascimento.