Tudo que sabemos sobre o caso Gabby Petito até agora

O noivo

As autoridades identificaram Laundrie como uma pessoa de interesse no caso, mas seu paradeiro ainda é desconhecido. De acordo com o Departamento de Polícia de North Polt, a família dele disse que não o vê desde o dia 14 de setembro.

O advogado de Brian, Steve Bertolino, defendeu o silêncio de seu cliente. "Na minha experiência, os parceiros íntimos são muitas vezes a primeira pessoa à qual a polícia se volta em casos como este, e a advertência de que 'qualquer declaração pode ser usada contra você' é verdadeira, independentemente de meu cliente ter algo a ver com o desaparecimento de Petito".



No dia 21 de setembro, o Gabinete do Xerife do Condado de Okaloosa disse que investigou um relatório de um possível avistamento, em Baker, na Flórida, compartilhando uma foto em preto e branco que mostrava um homem carregando uma mochila em uma área gramada e arborizada.

O gabinete do xerife repostou a foto de um usuário do Facebook chamado Sam Bass, que escreveu no dia 20 de setembro: "Não estou dizendo que este é o cara, mas quem quer que estivesse na minha câmera esta manhã em Baker, Flórida, se encaixa perfeitamente na descrição de Brian Laundrie".

No entanto, os policiais disseram que nada que conectasse Laundrie à filmagem. "Ninguém—e nada—digno de nota foi localizado", escreveu o Gabinete do Xerife sobre as imagens de vigilância. "Não há possíveis conexões passadas ou atuais conhecidas entre Laundrie e qualquer pessoa nesta área neste momento para fazer o acompanhamento".