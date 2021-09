Após divórcio, Andressa Urach anuncia retorno de "Imola"

Andressa Urach e Thiago Lopes se separaram depois de 9 meses de casados, e parece que foi devido aos comportamentos abusivos do marido. A modelo compartilhou prints em que Thiago a ameaçava, ao passo que ela o acusava de traição e de deixá-la sem sustento mesmo estando grávida. Nesta quarta-feira, 29, uma semana após a notícia do divórcio, Andressa anunciou no Instagram o retorno de "Imola", nome utilizado na época em que se prostituía.

Sempre transparente, a modelo resolveu esclarecer tudo na rede social. Ela compartilhou prints de supostas conversas com o ex-marido, e diz ter feito isso por "estar sendo ameaçada". Nas mensagens, Thiago afirmava que ela "nunca o conheceu em fúria" e recomenda que a modelo "não volte para casa".

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Thiago não estava satisfeito com o retorno da carreira de modelo de Urach. O empresário esperava que a esposa mantivesse a pose de "bela, recatada e do lar", o que não vai de acordo com as roupas e detalhes estéticos necessários à profissão.