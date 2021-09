Ex-BBB Arthur Picoli começa a trabalhar no Flamengo

Depois do Big Brother Brasil, muitos participantes realizam sonhos com a visibilidade adquirida. Arthur Picoli, da 21ª edição do programa, vai ter a oportunidade de trabalhar no time do coração. Ao sair da casa mais vigiada do Brasil, Arthur assinou contrato para jogar na equipe de Futebol de 7 do Flamengo e produzir conteúdo para o clube nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 29, Picoli começou as gravações, e não conteve a empolgação nas redes sociais. "Pode parecer besteira", confessou Arthur nas redes sociais, "tem hora que eu nem acredito que hoje realizei o maior sonho da minha vida que é trampar no Flamengo", disse.

Ao chegar do primeiro dia, o jogador teve uma surpresa: "ARTHUR PICOLI NOSSO ORGULHO" era o assunto mais comentado do Twitter. Com um apoio desses, né?