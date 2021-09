BTS e Coldplay lançam clipe de 'My Universe' com pôster feito por brasileiro

O auge! Lançada em 24 de setembro, a música My Universe, feat do Coldplay com o BTS, continua entregando surpresas. A estreia do clipe será à 1h da manhã desta quinta-feira, 30. E, durante a preparação para o lançamento, o brasileiro Felipe Foster publicou o pôster oficial do videoclipe, feito por ele. Se os fãs brasileiros de K-Pop já estavam animados antes, imagine agora…

Com direção do famoso diretor Dave Meyers, responsável por clipes de artistas como Kendrick Lamar, Travis Scott, Ariana Grande e outros, o vídeo promete trazer muito conceito, digno do sucesso que está sendo a canção.

My Universe estará no novo disco da banda britânica, disponível em 15 de outubro.