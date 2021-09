Veja comercial de Khloé Kardashian considerado supostamente "picante" demais para TV

"Como uma marca criada para capacitar as mulheres a celebrar seus corpos com confiança, oferecendo jeans e roupas de alta qualidade em todos os tamanhos, a campanha 'Find the One' da Good American eleva e celebra essa sensação de sensualidade e confiança que todas as mulheres experimentam ao encontrar o par de jeans perfeito", diz o comunicado de imprensa da marca.