Lellê dá show de personalidade ao se tornar drag queen: "Uma nova era"

Divulgação/E!

Na hora da maquiagem, a atriz se abriu sobre sua família e não conteve as lágrimas. "Sempre quis ter uma mãe com um sentimento de mãe. Eu tinha muito esse incômodo, porque eu não sentia que nossa relação era de mãe e filha", explica Lellê, explicando que nasceu quando sua mãe, Luana, tinha 15 anos.

"Eu não sentia que ela era minha mãe. Eu sentia que ela era minha irmã, minha amiga, algo mais próximo. Isso me incomodava muito quando eu era mais nova, mas ao mesmo tempo, eu sempre fui uma filha que, talvez, ela não queria que eu fosse. A filha atrevida, a filha rebelde, porque eu fui rebelde", acrescentou. "Mas percebi que com ela, eu poderia me divertir. Eu poderia voar com as coisas que sinto e aceitar que ela é minha mãe assim".

E antes de se transformar em Divina Núbia, ela compartilhou a sua relação com uma figura masculina e a cruel realidade das redes sociais.