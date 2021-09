Boca Rosa e Fred recriam look de Britney e Justin para premiação

Não tem nada que Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Fred façam que não achamos fofo, mas dessa vez eles redefiniram os padrões de adoráveis. Para apresentar a 21ª edição do Meus Prêmios Nick, na noite desta terça-feira, 29, o casal chegou ao tapete laranja da premiação com um look all jeans, inspirado no icônico visual de Britney Spears e Justin Timberlake no American Music Awards de 2001. Boca Rosa e Fred já são conhecidos por combinar looks. Meta!

Essa foi a primeira vez que um casal apresentou a premiação. Para Bianca, apresentar o evento é o começo de uma nova frente de atuação do casal. "É um sonho, é o início de muita coisa no entretenimento com o Bruno, da gente como esse casal no entretenimento", disse. "Como o Bruno fala, entramos com tudo. Foi um convite que a gente não esperava e, quando apareceu, falamos ‘caramba, olha onde a gente tá chegando", comemorou a empresária em entrevista à Folha de São Paulo.

Para Fred, o motivo pelo qual o casal vem fazendo mais e mais sucesso é a simplicidade. "As pessoas cada vez mais se identificam com a gente, porque a gente é muito real. Tem o documentário 'Mãe na Real', mas tem o pai, o casal, o marido, a esposa e o filho 'na real'. A gente sempre foi muito transparente com o nosso público, então quando teve essa combinação dos dois, foi uma combinação de sucesso", contou o jornalista.