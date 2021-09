Katy Perry cria ferramenta que escolhe cores de tinta através da música

Em vídeo, a estrela mostra na prática como isso funciona. Quando "Never Really Over", "Waking Up In Vegas" e "Teenage Dream" são colocados na ferramenta, eles são combinados respectivamente com as cores Laser Lemon (um amarelo vibrante), Flirt Alert (um vermelho intenso) e Sea of Tranquility (um turquesa).

O hit "Girl From Rio", de Anitta, sugere um laranja intenso, enquanto "Todo Homem", de Caetano Veloso, Zeca Veloso e Moreno Veloso, mostra um tom de verde pastel.