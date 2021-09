Zé Neto faz promessa com burro e Luisa Mell se revolta

Luisa Mell tá ligada! Depois de descobrir sobre a promessa feita por Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, a ativista da causa animal se pronunciou em suas redes sociais. O cantor prometeu andar mais de 1000km em cima de um burro, de Londrina, no Paraná, até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Na noite desta terça-feira, 28, Luisa criticou a promessa nos Stories do Instagram.

"Fiquei sabendo que o cantor Zé Neto fez uma promessa sei lá do quê e vai andar 1180 quilômetros em cima de um burro. Não foi você que fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando… Não consigo entender", disse a apresentadora.

Vai de bicicleta! Ela sugeriu que o artista mudasse a forma que iria completar o trajeto. "O burro não tem nada a ver com isso. Pessoa pública deveria dar exemplo. Quem fala: ‘Sempre foi assim…'. Pô, mas a gente está aqui para mudar o mundo", completou.