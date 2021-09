Legado Britney Spears: as cantoras que se inspiram na princesa do pop

Cada vez mais vemos artistas do mundo pop que estão começando a fazer músicas inspiradas nos hits dos anos 2000. E se pensarmos em músicas dos anos 2000, com certeza ao menos umas 3 canções de Britney Spears devem vir em sua cabeça, afinal, a princesa do pop dominou a década com seu trabalho.

Isso quer dizer que hoje em dia estão surgindo cantoras pop que não só se inspiram no trabalho de Brit, como também estão evoluindo o conceito dela nas canções. Essa é a prova viva do quanto a dona do hit Toxic influenciou uma geração inteira de novos artistas.