Expulso de 'A Fazenda 13', Nego do Borel pede votos para Dayane Mello

Formada nesta terça-feira, 28, a segunda roça de A Fazenda 13, reality show da RecordTV, está gerando burburinhos. Composta por Mussunzinho, Bil Araújo, Dayane Mello e Gui Araújo, o público vem manifestando suas torcidas nas redes sociais. Mas quem também resolveu se pronunciar foi Nego do Borel, expulso da décima terceira edição do programa. Vendo de fora, Nego do Borel não deixou passar a oportunidade de pedir votos para Dayane Mello.

Diante das polêmicas, o ex-participante do programa fez questão de mostrar que acompanhou a edição desta terça-feira.

O funkeiro declarou seu apoio para a peoa nos stories de seu Instagram. "Vamos Dayyyy! Vamos Mussunzinho, Vamos Bil e Fora Gui Araújo", publicou o cantor.