Alok e Kevinho estrelam em nova temporada de 'Sintonia'

Acabou a espera! A Netflix divulgou o primeiro trailer da segunda temporada de Sintonia, série brasileira criada pelo produtor de funk Kondzilla. A trama dará continuidade aos desafios e aventuras vividas pelos protagonistas que já conhecemos, além de apresentar novos rostos. Sintonia não economizou no novo elenco, com a participação de gigantes da música: DJ Alok e Kevinho. Babado!

A continuação da série que deu o que falar entre os fãs de funk estreia dia 27 de outubro e contará com 6 episódios. Além do elenco regular, Fanieh, Gabriela Mag, Bruno Gadiol e Marat Descartes chegam para dar vida a novos personagens e incorporar ainda mais a trama. Mal podemos esperar!

No trailer, vemos que os protagonistas Doni (Jottapê), Rica (Bruna Mascarenhas) e Nando (Christian Melheiros) continuam lutando pelos sonhos, enquanto enfrentam novos obstáculos, conflitos, e amizades. MC Doni está perto de alcançar o tão sonhado estrelato, o que o leva a um feat com as estrelas convidadas, Alok e Kevinho.