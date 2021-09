Kim Kardashian diz que Psalm está parecido com um de seus irmãos em vídeo fofo

Psalm West, que já tem coleção de joias, está crescendo! Em vídeo fofo postado por Kim Kardashian no Instagram Stories, nessa terça-feira, 28, a estrela ressalta o quanto Psalm, de 2 anos, está parecido com um de seus irmãos.

Nas imagens, a musa de KUWTK surge brincando de esconde-esconde com o filho e escreve na legenda: "Existe alguém mais fofo?"

"Sabe, você está começando a ficar igual a Saint com suas tranças agora", disse a mãe.

No entanto, Kim não foi a única a tomar conhecimento desse fato nos últimos meses. No início de agosto, quando a fundadora da KKW Beauty postou uma foto de Psalm e Saint antes de dormir, alguns seguidores de Kim no Instagram também expressaram o mesmo sentimento. E alguns até fizeram mais conexões de semelhança familiar entre os primos.