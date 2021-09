Documentário de Britney Spears revela seu lado no divórcio de Kevin Federline

"Fiquei surpreso ao ver como grande parte do foco estava em Britney, sua mãe, para vender uma história para a revista People, em vez de o foco estar em Kevin", dizia o comunicado. "O que aconteceu com Britney foi há um ano e as pessoas precisam se adaptar aos tempos."

A cantora – que divide os filhos Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15 anos, com o seu ex – supostamente escreveu que foi "forçada" a se divorciar de Federline pelos advogados porque "ela foi visitá-lo em NY e ele não foi vê-la e as crianças", dizia a carta. "E os advogados dela disseram que se ela não se divorciasse dele, ele iria fazer isso sozinho".