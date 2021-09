Recomendado para você : Khloé Kardashian nega boato de que foi "banida" do MET Gala

Khloé Kardashian se pronunciou sobre rumores envolvendo o seu nome e o evento de moda mais comentado do ano. Nessa terça-feira, 28, Khloé respondeu perguntas de fãs no Twitter e negou os boatos de que tenha sido "banida" do MET Gala 2021.

"Khloé, agora que você está online, por favor, conte se os rumores do MET Gala são verdadeiros", disse um seguidor.

Isso levou Koko a colocar um ponto final nessa história. "Absolutamente NÃO são verdadeiros", respondeu a estrela.

Khloé nunca compareceu ao evento no Metropolitan Museu of Art, em Nova York, que apresenta uma lista de convidados com curadoria de Anna Wintour, da Vogue.