Autora de livro sobre 'Grey's Anatomy' revela como era trabalhar com Ellen Pompeo

Lynette Rice, autora de How To Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, deu mais detalhes dos bastidores do hit da ABC. Entre as revelações, Lynette contou como era trabalhar com a estrela da série Ellen Pompeo.

Segundo Rice, o elenco sentia que precisava "mostrar respeito" quando se tratava de ter a permissão da atriz... até mesmo para postar uma foto na rede social. "Era essa coisa estranha que ela estava tirando fotos nos bastidores", disse Rice sobre colega de elenco não especificado.

"Mas Ellen chegou ao ponto em que se tornou o set da Ellen, então você tinha que consultar a 'mamãe', apenas deixar ela saber, 'Para sua informação, estou fazendo isso, tudo bem pra você?'".

Como resultado, o anônimo regular da série encontrou sua "queda" e, finalmente, foi demitido de Grey's Anatomy. "Você precisa ler o livro para ver quem é", sugeriu Rice.