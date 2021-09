De volta aos palcos: Luan Santana divulga datas de shows no Rio de Janeiro

É isso mesmo! Após mais de um ano e meio, Luan Santana finalmente já pode anunciar as datas de seu próximo show. A pandemia de Covid-19 impediu que o sertanejo cantasse próximo de seu público. A retomada de Luan Santana está marcada para 11 de dezembro, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

Por meio de suas redes sociais, o cantor fez o dia dos fãs. Ressaltou a importância de manter os cuidados sanitários, além de expressar toda a sua emoção. No momento, o artista está no topo das músicas mais tocadas das rádios brasileiras, com seu hit "Morena". Sinal de que a apresentação será um sucesso!

A música já passou os 69 milhões de streams no Spotify, além de alcançar mais de 100 milhões de views em seu videoclipe no YouTube até o momento.