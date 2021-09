Conheça William Coelho e sua história com a diversidade e inclusão na Claro I Histórias Inspiradoras

Vivi Alves, vencedora da primeira edição de Juju Boot Camp, entrevista Willian Coelho, mais conhecido como Billy Saga, no Histórias Inspiradoras.

Pai, músico e militante dos Direitos Humanos, ele é responsável pela Diversidade e Inclusão da Claro. "Para quebrar as barreiras – são várias que existem para as pessoas com deficiência, por conta da mobilidade, da acessibilidade. A sociedade leiga acha que essas barreiras são a que impedem a locomoção ou o desempenho e envolvimento da pessoa com deficiência."

"Só que a maior barreira, no meu ponto de vista, é atitudinal. Ela está na cabeça das pessoas, que fazem a gestão pública, que comandam as empresas", acrescenta Willian, que possui deficiência física.