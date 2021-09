Quem ficou de fora! Fãs reclamam de ausências no Grammy Latino

Os indicados para a 28ª edição do Grammy Latino mal saíram, mas já estão dando o que falar — e negativamente. Nomes cruciais para o ano da música latina, como Anitta e Karol G, ficaram de fora do Grammy, o que não agradou nada os internautas.

A primeira surpresa? Anitta. Em agosto, a cantora foi anunciada como membro da Academia do Grammy Latino. Por causa disso, os fãs imaginavam que a Girl From Rio, que está mais focada do que nunca na carreira internacional, iria passar o rodo nas estatuetas, mas não foi bem assim. A funkeira, que está em evidência no Brasil e no exterior pelo hit Me Gusta, em parceria com Cardi B, não passou nem perto das indicações. Nem um featzinho, nada!

Essa não foi a única decepção dos brasileiros. Tudo indicava que esse seria o ano do funk brilhar na premiação. A entrada de Anitta no comitê foi parte de uma estratégia maior para ressignificar a categoria Música Urbana. Junto com a chegada dela, o Grammy mudou a definição de música urbana em seu site oficial para "sub gêneros como rap, reggaeton, hip-hop, R&B, funk brasileiro, trap, dancehall". Esperávamos que assim o funk — que já teve espaço na cerimônia, com indicações à Ludmilla, Kevin O Chris, Kevinho e à própria Anitta — dominasse a categoria, mas foi bem o contrário. Poxa, hein?