Marília Mendonça termina namoro pela segunda vez

Sorte na música, azar no amor? Marília Mendonça, um dos principais nomes do sertanejo no Brasil, está solteira novamente! A cantora confirmou o fim do seu relacionamento com Murilo Huff para a coluna de Leo Dias, nesta terça-feira, 28. Neste mesmo dia, ao lado da dupla Maiara e Maraísa, Marília Mendonça recebeu uma indicação para o Grammy Latino.

Não é a primeira vez que os dois tomam essa decisão, já que em julho do ano passado também enfrentaram o término do relacionamento. Os pais de Leo, de 1 ano e 8 meses, se reconciliaram em novembro.

Assim como naquela época, a artista se pronunciou no Twitter e pediu empatia por parte do público. Isso porque se preocupa com os falsos boatos, como aconteceu lá em 2021. No período, ela precisou publicar vídeos negando que o motivo da separação fosse por traição do cantor.