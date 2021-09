Modelo brasileira estrela campanha da marca de make de Kylie Jenner

No momento, Tais mora em Nova York na companhia de sua cachorra Bubs, uma Husky Siberiano, onde mantém a forma praticando Muay Thai.

A modelo ainda revelou que quando mais nova não tinha contato com a moda. "Sempre tive um jeito mais moleque. Gostava de correr e brincar com meus primos, jogar vôlei e bola de gude. Não tinha proximidade com o mercado fashion, por isso foi uma grata surpresa despontar nessa profissão", revelou.

Arrasou!