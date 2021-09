Khloé Kardashian revela que ela e Kris Jenner terão mansões vizinhas

Khloé Kardashian e Kris Jenner serão vizinhas! Nessa segunda-feira, 27, em entrevista a James Corden, no The Late Late Show, Khloé deu detalhes sobre suas novas mansões e o novo programa no Hulu, após o fim de Keeping Up With the Kardashian.

"Desde 2007 nós não passamos seis semanas sem filmar", Koko explicou. "Então esses seis meses sem filmar é o tempo mais longo que eu já passei, e foi estranho no começo. Mas na verdade, foi bom por um minuto, porque nós tivemos que nos lembrar, 'Oh, eu não estou ligada o tempo todo. Eu não tenho que estar com o cabelo e maquiagem feitos o dia todo'. Foi bom".

"Mas agora que estamos de volta eu sinto falta. Mesmo que a gente viva uma do lado da outra e nós todas sejamos estranhamente obcecadas uma pela outra, não há nada como ser paga para estar uma com a outra. Um alô para Kris Jenner!", brincou Koko.

Khloé inclusive revelou que a momager queria começar as filmagens de sua nova série no Hulu o mais rápido possível. "Oh, meu Deus, ela estava querendo começar a filmar o quanto antes. Ela sentiu falta como louca".