Luísa Sonza lança versão acústica de 'Penhasco'

Luísa Sonza emocionou a Internet ao divulgar, nesta terça-feira, 28, a versão acústica de Penhasco, música que a cantora escreveu após o divórcio com Whindersson Nunes. Além do vídeo, Luísa Sonza também disponibilizou o áudio da versão nas plataformas de streaming.

O vídeo faz parte da divulgação do último álbum da cantora, Doce 22. A música, que nem estava planejada para ser single, conquistou os fãs pela sinceridade e pelo apelo emocional. Sem nenhuma divulgação, a canção alcançou os melhores números do álbum. Sonza resolveu aproveitar do sucesso com essa versão intimista do hit.

Para uma música tão sentimental, o vídeo precisava ser a altura. Gravado em um único take, a diva deixou a emoção transbordar na apresentação, o que foi sentido pelos internautas, que não pouparam elogios à versão.