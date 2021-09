Confira a lista dos artistas brasileiros indicados ao Grammy Latino 2021

A produção do Grammy Latino anunciou na manhã desta terça-feira, 28, os indicados para a 28º edição da premiação. Com 53 categorias, muitas delas voltadas para língua portuguesa, a premiação mais relevante da música latina está recheada de brasileiros, com destaque para Giulia Be, única indicada para Artista Revelação. A cerimônia do Grammy acontecerá no dia 18 de novembro.

Só teve uma coisa que os brasileiros não entenderam: e o funk? Recentemente, a Academia do Grammy mudou as regras da premiação para que o funk brasileiro se encaixasse na categoria Música Urbana. Todos esperavam que esse fato desse mais destaque para o gênero nesta edição da premiação, mas o Brasil não emplacou nada na categoria. Ué?