Peões criticam comportamento de Aline Mineiro em 'A Fazenda 13'

Nesta segunda-feira, 27, Victor também tomou atitudes que não foram vistas com bons olhos pelo público. Apesar de ter comentado com Erika Schneider sobre como "tem muito machista na sede", foi até Aline para expressar sua opinião sobre a postura da atriz. "As pessoas sabem que você tem alguém lá fora, e talvez essas pessoas que têm alguém não se sintam bem", iniciou o papo.